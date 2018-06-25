Известная украинская танцовщица впервые показала фигуру после родов (фото)

18:26, 25 июня 2018
Общество
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Шоптенко родила мальчика / фото instagram.com/alena_shoptenko

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На опубликованном в Instagram снимке она позирует в черных леггинсах и темной кофте без макияжа. "Идеальный выходной - это когда Алексей с АА (Алексей Алексеевич – сын Шоптенко – УНИАН.) отпустили маму немножко погулять. Я скучала!", - подписала снимок танцовщица.

"Какая у вас фигура...!", "Алена, вы отлично выглядите!", "Восхищаюсь Вами", - пишут в комментариях фанаты.

Напомним, что Алена Шоптенко родила первенца в субботу, 9 июня. Хореограф рассказала, как прошли роды и присутствовал ли во время процесса муж звезды Алексей.

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Теги: #фото#роды