Украинскую телеведущую перепутали с легендарной моделью (фото)

Фанаты Ольги Фреймут назвали фото "очень горячим", они не узнали Шиффер.

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут удивила своих поклонников новым фото.

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На опубликованном в Instagram ведущей фото - легендарная модель Клаудия Шиффер.

Поклонники Фреймут подумали, что это она на снимке: "На Клаудию Шиффер похожа", "Какая красотка, просто Голливуд", "Ретро всегда в моде", "Молодая Бриджит Бардо".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, украинская телеведущая Ольга Фреймут ужаснула поклонников болезненным видом на фото с концерта певицы Бейонсе.