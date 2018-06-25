Украинскую телеведущую перепутали с легендарной моделью (фото)
14:38, 25 июня 2018Общество
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Фанаты Ольги Фреймут назвали фото "очень горячим", они не узнали Шиффер.
Фреймут озадачила поклонников / фото instagram.com/freimutolia
Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут удивила своих поклонников новым фото.
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На опубликованном в Instagram ведущей фото - легендарная модель Клаудия Шиффер.
Поклонники Фреймут подумали, что это она на снимке: "На Клаудию Шиффер похожа", "Какая красотка, просто Голливуд", "Ретро всегда в моде", "Молодая Бриджит Бардо".
Как сообщал УНИАН-Таблоид, украинская телеведущая Ольга Фреймут ужаснула поклонников болезненным видом на фото с концерта певицы Бейонсе.
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