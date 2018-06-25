Украинскую телеведущую перепутали с легендарной моделью (фото)

14:38, 25 июня 2018
Общество
1289 0
Фреймут озадачила поклонников / фото instagram.com/freimutolia

Читайте такжеОпубликован рейтинг ста наиболее успешных женщин Украины

На опубликованном в Instagram ведущей фото - легендарная модель Клаудия Шиффер.

Поклонники Фреймут подумали, что это она на снимке: "На Клаудию Шиффер похожа", "Какая красотка, просто Голливуд", "Ретро всегда в моде", "Молодая Бриджит Бардо".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, украинская телеведущая Ольга Фреймут ужаснула поклонников болезненным видом на фото с концерта певицы Бейонсе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#ведущая