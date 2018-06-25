Завел на стадионе: Олег Винник показал поклонницам настоящую "мужскую игрушку" (видео)

Украинский певец Олег Винник продолжает удивлять поклонников своими умениями. Исполнитель показал, что он еще и умелый тракторист.

На странице в Instagram звезда выложил краткий анонс его грядущего концерта в Белой Церкви, который состоится 30 июня.

Читайте такжеЖителі Івано-Франківська запропонували освятити стадіон після концерту Олега Вінника

В ролике стильный Олег сидит в очках, обращается к поклонникам, а потом заводит трактор и едет по стадиону.

"Дорогие друзья, как вы видите, жизнь артиста состоит не только из концертов, но и из нормальных мужских игрушек. Трактор", - говорит в видео Олег.