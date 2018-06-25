Завел на стадионе: Олег Винник показал поклонницам настоящую "мужскую игрушку" (видео)

14:26, 25 июня 2018
Общество
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Винник предстал в новом образе / фото viva.ua

На странице в Instagram звезда выложил краткий анонс его грядущего концерта в Белой Церкви, который состоится 30 июня.

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В ролике стильный Олег сидит в очках, обращается к поклонникам, а потом заводит трактор и едет по стадиону.

"Дорогие друзья, как вы видите, жизнь артиста состоит не только из концертов, но и из нормальных мужских игрушек. Трактор", - говорит в видео Олег.

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Теги: #Олег Винник