Завел на стадионе: Олег Винник показал поклонницам настоящую "мужскую игрушку" (видео)
14:26, 25 июня 2018Общество
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В ролике стильный Олег Винник сидит в очках, обращается к поклонникам, а потом заводит трактор и едет по стадиону.
Винник предстал в новом образе / фото viva.ua
Украинский певец Олег Винник продолжает удивлять поклонников своими умениями. Исполнитель показал, что он еще и умелый тракторист.
На странице в Instagram звезда выложил краткий анонс его грядущего концерта в Белой Церкви, который состоится 30 июня.
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В ролике стильный Олег сидит в очках, обращается к поклонникам, а потом заводит трактор и едет по стадиону.
"Дорогие друзья, как вы видите, жизнь артиста состоит не только из концертов, но и из нормальных мужских игрушек. Трактор", - говорит в видео Олег.
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