Фото Аллы Пугачевой без белья произвело фурор в сети

11:55, 25 июня 2018
Общество
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Галкин выложил фотографию примадонны без нижнего белья / фото instagram.com/maxgalkinru

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На опубликованном в Instagram снимке 69-летняя примадонна российской эстрады позирует в открытой полупрозрачной белой блузе без нижнего белья.

"В этом возрасте без лифчика!", "Алла Борисовна просто молодец", "Потрясающий наряд", "Очень крутая", - пишут пользователи сети в комментариях под фото.

Ранее на своей странице в Instagram Алла Пугачева опубликовала фото, на котором позирует в белых кедах, джинсовых шортах и клетчатой рубашке.

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Теги: #фото#Алла Пугачева