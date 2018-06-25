Фото Аллы Пугачевой без белья произвело фурор в сети

Фото с Аллой Пугачевой собрало около полумиллиона лайков.

Российский юморист Максим Галкин выложил в сеть фотографию своей супруги-певицы Аллы Пугачевой.

Читайте такжеАлла Пугачева показала Галкина без штанов (видео)

На опубликованном в Instagram снимке 69-летняя примадонна российской эстрады позирует в открытой полупрозрачной белой блузе без нижнего белья.

"В этом возрасте без лифчика!", "Алла Борисовна просто молодец", "Потрясающий наряд", "Очень крутая", - пишут пользователи сети в комментариях под фото.

Ранее на своей странице в Instagram Алла Пугачева опубликовала фото, на котором позирует в белых кедах, джинсовых шортах и клетчатой рубашке.