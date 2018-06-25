Фото Аллы Пугачевой без белья произвело фурор в сети
11:55, 25 июня 2018Общество
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Фото с Аллой Пугачевой собрало около полумиллиона лайков.
Галкин выложил фотографию примадонны без нижнего белья / фото instagram.com/maxgalkinru
Российский юморист Максим Галкин выложил в сеть фотографию своей супруги-певицы Аллы Пугачевой.
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На опубликованном в Instagram снимке 69-летняя примадонна российской эстрады позирует в открытой полупрозрачной белой блузе без нижнего белья.
"В этом возрасте без лифчика!", "Алла Борисовна просто молодец", "Потрясающий наряд", "Очень крутая", - пишут пользователи сети в комментариях под фото.
Ранее на своей странице в Instagram Алла Пугачева опубликовала фото, на котором позирует в белых кедах, джинсовых шортах и клетчатой рубашке.
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