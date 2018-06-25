IQOS вместо сигарет: тест редакции

Курение как социальное явление вошло в жизнь человечества с давних времен. И несмотря на то, что привычка эта вредная, многие люди не могут отказать себе в удовольствии – пять минут с чашечкой кофе и сигаретой. При этом каждый хотел бы, чтобы пагубная привычка была не такой уж пагубной.

Эра технологий открыла такие возможности. Начали появляться новые устройства, предлагающие курильщику новые и не столь вредные для здоровья альтернативы. Все мы уже слышали, как об электронных сигаретах, так и о так называемых «вейпах».

Однако в этот раз речь пойдет о еще более технологичном продукте. Наша редакция взялась протестировать IQOS. Это такой гаджет для нагревания табака от компании Philip Morris International, производителя таких легендарных брендов, как Marlboro или Parliament.

IQOS, последний высокотехнологичный продукт компании, потратившей на его разработку немыслимую сумму денег, кардинально отличается как от обычных, так и от электронных сигарет.

Об авторе:

Юрий Пономарев, сотрудник УНИАН. Стаж курильщика – 12 лет. Протестировать решил, поскольку уже довольно давно искал альтернативу сигаретам. Пробовал вейпы, электронные сигареты – не подошло.

Что такое IQOS

IQOS – это специальный электронный девайс для курильщиков, который умеет то, на что ни сигареты, ну другие электронные устройства не способны.

Табак в обычной сигарете горит при температуре около 900 градусов. Вместе с табачным дымом выделяются и вредные продукты горения. При использовании IQOS все происходит иначе. В держатель вставляется табачный стик – эдакая укороченная версия сигареты с фильтром и измельченным табаком. Внутри держателя есть специальный нагревательный элемент, он нагревает табак до температуры около 300 градусов.

Благодаря этому стик в держателе не горит, а нагревается, при этом выделяется аромат настоящего табака, без примесей вредных продуктов горения.

Как я тестировал IQOS

Гаджетом я пользовался в течении двух недель. Этого достаточно, чтобы сделать первые выводы. Спойлер: после 2 недель я намерен продолжать им пользоваться.

Мой главный вывод: перепробовав различные альтернативы классическим сигаретам, могу сказать, что IQOS на данный момент является наиболее оптимальным вариантом, на котором, я скорее всего, и остановлюсь.

Однозначные плюсы IQOS

Ушел запах

За это время ушел неприятный сигаретный запах, сопровождающий каждого курильщика. Мои вещи и руки перестали постоянно пахнуть табачным дымом, на что обращают внимание окружающие. Это важно, когда ты постоянно работаешь с людьми, особенно некурящими.

Использую где хочу

Его можно без проблем использовать в машине и дома. Запаха оставаться тоже не будет. Не надо постоянно искать зажигалку или спички, с которыми лично у меня были постоянные проблемы.

Лучше для здоровья

Еще один важный момент, на который я обратил внимание как человек, достаточно заботящийся о своем здоровье (если так можно сказать о заядлом курильщике). Пропал характерный кашель по утрам. Скорее всего, это связано как раз с технологией нагревания табака, когда в процессе курения не выделяются все эти смолы и прочие вредные продукты горения, оседающие в легких. Кстати, производитель утверждает, что уровень выделения вредных веществ по сравнению с обычной сигаретой снижен на 90–95%. И хотя реклама – все же реклама, но вот когда ты по своему самочувствию ощущаешь реальные изменения в лучшую сторону – это заставляет серьезно задуматься.

Удобно и практично

Удобен и практичен в использовании. Вставил стик в держатель, нажал на кнопку, использовал стик, выкинул, вставил держатель в коробочку и закрыл. Все. Любопытная особенность: начало работы и завершение использования стика сопровождается легким вибросигналом. Зарядного устройства при не очень интенсивном курении (около 10 стиков в день), хватает на несколько дней, заряжается держатель довольно быстро.

Похоже на сигареты

Интересной особенностью, отличающей IQOS от вейпов, является его схожесть с сигаретами в процессе использования. Если при вейпинге ты в руках держишь нечто непонятное с жидкостью, которая иногда «шкворчит» во время затягивания, то при использовании стика IQOS, который сам по себе является мини-сигаретой с привычным фильтром, у тебя не появляется психологического дискомфорта, связанного с изменением самого процесса, к которому за столько лет ты уже серьезно привык.

«Чистый» вкус

За эти две недели обычную сигарету я выкурил всего один раз, спустя несколько дней после начала теста. Ощущения, если честно, были не из приятных. Во рту был привкус какой-то паленой бумаги с металлическим привкусом, от которого я потом не мог избавиться еще минут десять. С удивлением поймал себя на мысли о том, как я мог столько времени курить эту гадость, не замечая всего этого. Сам сигаретный запах после этого стал вызывать отторжение, а желание закурить простую сигарету пропало напрочь.

Качественный дизайн и эргономичность

При использовании девайс оказался симпатичным во всех его проявлениях. Зарядное устройство небольшое и эргономичное, легко размещается в кармане. Хороший дизайн, все сделано из качественных материалов, приятные тактильные ощущения благодаря особому покрытию. В общем, девайс оставляет впечатление стильной и дорогой вещи, которую приятно держать в руках.

Недостатки IQOS:

Нельзя использовать 2 раза подряд без остановки

При всех этих достоинствах нельзя не отметить того, что IQOS все-таки не является тем продуктом, который точно может подойти всем курильщикам. В основном это связано с ограничением на частоту использований. После каждого использования стика держатель необходимо зарядить. И хотя заряжается он недолго – пару минут, это все равно раздражает. Если простую сигарету ты можешь выкурить одну за другой, то в случае с IQOS такой номер не пройдет. Как вариант – взять второй девайс, но это уже выходит довольно дорого. Заядлые курильщики, которые любят выкурить одну сигарету за другой, вряд ли хватит терпения дожидаться, пока завершится зарядка держателя.

Использую чаще, чем курил сигареты

Еще одним негативным нюансом, не отметить который невозможно, стал тот факт, что во время использования IQOS мое дневное потребление стиков несколько выросло по сравнению с обычными сигаретами. Скорее всего, это связано с тем, что за счет своих особенностей, таких как отсутствие неприятного запаха и, возможно, меньший вред, я стал чаще использовать IQOS дома и в машине.

Моя рекомендация

В любом случае, для курильщиков, интересующихся альтернативами классическим сигаретам, я бы рекомендовал обратить на IQOS внимание. Также здесь стоит отметить грамотную маркетинговую политику производителя. Поскольку сам девайс стоит денег, а подойдет ли это человеку или нет – неизвестно, компания дает возможность протестировать устройство бесплатно. Платить придется только за сами стики.

Думаю, времени, отведенного на бесплатный тест-драйв, должно быть достаточно для того, чтобы понять – твое это или нет. Ну а я уже, скорее всего, определился.

Купить IQOS или заказать бесплатный тест можно на официальном сайте: iqos.ua