Украинцам в "Парке коррупции" демонстрируют хрустального сокола и добычу бесславных чиновников.

Среди флоры и фауны Национального ботанического сада имени Николая Гришко в Киеве расположился похожий на ящерицу парк с экзотическими экспонатами, такими как хрустальный сокол и 100-метровый шатер в форме пресловутого золотого батона.

Такой вид имеет «Парк коррупции» в Киеве. Гуляя по нему, посетители могут столкнуться лицом к лицу с пышными макетами кабинетов политиков, некоторые из которых имеют настоящие сокровища бывших украинских лидеров, пишет Washington Post.

Золотой шатер в форме батона был найден в резиденции бывшего президента Украины Виктора Януковича в 2014 году. Перед ним стоит эксклюзивный BMW за 300 тысяч долларов, конфискованный у коррумпированного чиновника. Почти все экспонаты интерактивные. В одной из девяти палаток парка посетители могут полежать на спине, чтобы разглядеть мечты продажного политика. В другом им предлагают очки виртуальной реальности, с помощью которых можно проверить, как это - быть агентом НАБУ.

«Коррупция десятилетиями истощает Украину. До свержения в 2014 году Янукович каждый день раздавал взятки на миллион долларов и жил в роскошном дворце с частным зоопарком. Через четыре года после его отставки Украина все еще считается одной из самых коррумпированных стран в Европе и уступает в этом только России», - говорится в статье.

По оценке МВФ, взяточничество обходятся стране в 2% ВВП в год. В начале месяца украинские депутаты наконец поддержали создание Антикоррупционного суда, создание которого может расчистить путь для получения очередного транша западной помощи.

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Страна пытается идти вперед .Председатель Антикоррупционной инициативы ЕС Эка Ткешелашвили говорит, что образовательные инициативы вроде «Парка коррупции» необходимы для того, чтобы украинское общество стало настаивать на решении проблемы с взяточничеством.

«Пока общественное мнение о коррупции не изменится, не стоит ждать, что удастся что-то с ней сделать», - сказала Ткешелашвили.