Суд вынес приговор по громкому делу о похищении двухмесячного ребенка на Оболони
Оболонский районный суд города Киева объявил приговор жительнице столицы, которая 20 октября 2017 года похитила двухмесячного ребенка из детского сада в Оболонском районе, назначив ей наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.
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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на странице Facebook, сторона обвинения просила суд назначить другое наказание - реальное лишение свободы сроком на 2 года.
"В ходе судебного разбирательства обвиняемая полностью признала свою вину в совершении преступления и просила суд освободить ее от отбывания наказания с установлением испытательного срока. Государственный обвинитель, учитывая обстоятельства дела, тяжесть совершенного преступления, предусмотренного ч.2 ст.146 УК Украины, а также личность обвиняемой, просил суд назначить ей наказание в виде реального лишения свободы сроком на 2 года. Однако суд первой инстанции вынес решение, которым осудил злоумышленницу к ограничению свободы сроком на 2 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после изучения судебного решения местная прокуратура решит вопрос о возможности внесения апелляционной жалобы на указанный приговор в Апелляционный суд Киева.
Как сообщал УНИАН, 20 октября в Оболонском районе Киева была похищена полуторамесячная девочка, пока отец забирал из детсада старшую дочь. С помощью видео с камер наблюдения правоохранители установили, что ребенка похитила женщина. Злоумышленница следила за мужчиной с коляской, поскольку камеры зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком. 21 октября полицейские задержали женщину и ее сожителя. Свой поступок женщина объяснила желанием оставить ребенка себе и выдавать за своего.
Тогда начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил на брифинге, что женщине грозит наказание в виде 12 лет заключения.