Украина получила «Каннского льва» за Евровидение-2017

Жюри отметило брендинг Евровидения 2017, который разработала украинская команда.

65-й ежегодный Международный фестиваль рекламы «Каннские львы» прошел 19 июня 2018 года. Жюри отметило визуальное мастерство — работы, в которых «уникальная визуальная идентичность приводит к узнаванию и пониманию потребителя».

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В этом году украинцев внесли в шорт-лист, что уже можно считать победой, тем более, что ребятам пришлось соревноваться с такими гигантами, как BETC (Франция), Wieden+Kennedy (Нидерланды), Superunion (Англия) и многими другими, пишет Marie Claire.

Banda Agency в союзе с дизайн-студией Republique принесло Украине первую победу — бронзовую статуэтку «Каннских львов» в категории «Design lions». Жюри отметило брендинг Евровидения 2017, который разработала команда. Этой радостной новостью на своей странице в Facebook Павел Вржещ, основатель Banda Agency.