В результате столкновений в Харьковском горсовете пострадали двое человек

У пострадавших признаки отравления.

В результате столкновений в Харьковском горсовете в медицинские учреждения за помощью обратились две женщины с признаками отравления.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, заявлений от граждан в полицию не поступало.

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"В медицинские учреждения за помощью обратились две женщины 45 и 51 год с предварительным диагнозом отравление. Задержанных лиц нет. В органы полиции каких-либо заявлений от граждан не поступало", - говорится в сообщении полиции.

Как сообщал УНИАН, в Харькове сегодня перед началом сессии горсовета произошли столкновения между сотрудниками муниципальной охраны и активистами, которые протестовали против строительства возле стадиона «Металлист» многоэтажки.

На первом и втором этаже здания горсовета активисты зажгли файеры. Во время столкновений был распылен слезоточивый газ.

Полиция открыла уголовное производство по статье хулиганство.