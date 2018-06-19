"Вульгарно": Каменских облачилась в дерзкий наряд и нарвалась на волну критики (фото)

Каменских нарвалась на критику, выложив новое фото.

Украинская поп-певица Настя Каменских показала соблазнительное фото и нарвалась на критику.

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На опубликованном в Instagram снимке звезда позирует в леопардовом плаще и высоких кожаных сапогах. На плече певицы - раритетная магнитола.

"Вульгарно, не нужно так", "Както совсем...", "Что за 90-е?", "Вульгарное фото", "Настя, что за фото", "Насть, ну нет", - пишут комментаторы под фото.

Ранее украинская певица Настя Каменских, которую в последнее время часто критикуют из-за изменений во внешности, поделилась снимком, где она без макияжа.