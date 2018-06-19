Львам повезет, а вот Стрельцов ждут неприятности: астролог дал прогноз на июль 2018 для всех знаков зодиака

Глоба представил свой гороскоп на второй летний месяц для каждого знака зодиака.

Известный астролог Павел Глоба подготовил подробный гороскоп, в котором описано, чего ожидать каждому зодиакальному знаку уже в июле.

Его прогноз на второй месяц лета публикует "Знай.ua".

Овен

В июле Овнам рекомендуется поменьше активничать, а все из-за ретроградного движения Марса в доме достижения целей, как и расположения в секторе карьеры Сатурна и Плутона, движущихся в обратном направлении. В профессиональной сфере скорее всего будет застой, дела притормозятся на неопределенный срок, начинания придется отложить по независящим от вас обстоятельствам. Если есть возможность, отправляйтесь в отпуск и не тратьте силы на движение против течения. Зато на любовном фронте Овнов ждут одни победы благодаря позитивному влиянию Солнца и Венеры.

Телец

Середина лета Тельцам особенно не запомнится. На первое место выйдут родственные связи и потребности семьи. В этот этот период нежелательно находиться далеко от близких людей. Возникнет необходимость в вашем активном участии в домашних делах. Скорее всего, физической и моральной поддержкой дело не ограничится, придется кому-то финансово помочь. Что касается материальной составляющей в целом, то месяц не обещает быть щедрым. Самой сложной станет последняя неделя, когда Меркурий войдет в ретроградную фазу.

Близнецы

Июль для Близнецов – насыщенный событиями период. Первые две декады в финансовом секторе будет находиться Солнце, предоставляя возможности хорошо заработать. Затем небесное светило переберется в дом коммуникаций, где уже находится Меркурий. Последнюю неделю рекомендуется использоваться для установления деловых контактов и поиска деловых партнеров (особенно иностранных). А вот от новых романтических знакомств лучше воздержаться. Люди, с которыми вы начнете общение, не задержатся надолго в вашей жизни.

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Рак

Второй летний месяц станет для Раков удачным во всех отношениях. Через дом денег транзитом пройдут Солнце, Венера и Меркурий. Все начинания обречены на успех, а реализация идей принесет хорошую прибыль. Июль сулит творческим представителям этого знака хорошие перспективы. Повезет людям, чья деятельность напрямую или косвенно связана с искусством. Вторая и третья декады благоприятны для поиска второй половины. В жизни семейных Раков наступит светлая полоса. Удастся достигнуть взаимопонимания и решить наболевший вопрос.

Лев

Июль – один из самых счастливых месяцев для Львов. В течение первых десяти дней на них продолжит оказывать влияние Венера, усиливая обаяние и харизму. Не упустите шанс показать себя с лучшей стороны во всех сферах жизни. В третьей декаде мощную поддержку окажет Солнце, которое покровительствует вам согласно астрологическому учению. Небесные конфигурации предоставляют вам карт-бланш. Не бойтесь проявлять инициативу и просить то, что полагается вам по праву. Но помните, что тщеславие никого не красит. Сделайте так, чтобы близкие люди не пострадали от вашего честолюбия.

Дева

Для Дев наступает спокойный период, не отмеченный потрясениями и яркими событиями. Оживление возможно лишь в любовной сфере, когда Венера перейдет в одноименное созвездие. После 10 числа можно приступать к устройству личной жизни. Рекомендуется почаще выбираться "в люди", чтобы завести новые интересные знакомства. В доме работы остается ретроградный Марс, который призывает вернуться к незавершенным делам и закончить их. Для восходящего движения по карьерной лестнице месяц не подходит.

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Весы

Небесные конфигурации говорят Весам, что складываются очень благоприятные обстоятельства для самореализации. Через астрологический дом единомышленников совершат транзитное движение Венера, Меркурий и Солнце. Что бы вы ни задумали, вам окажут поддержку проверенные друзья и даже люди, на которых вы не особо рассчитывали. В середине месяца покровительствующая вам «планета любви» образует позитивные аспекты с Сатурном и Ураном. Если вы стремитесь к повышению по службе, учитывайте эту информацию.

Скорпион

Середина лета принесет Скорпионам положительные изменения. Прежде всего следует отметить окончание ретрофазы Юпитера, расположенного в одноименном созвездии. После 10 числа можно приступать к реализации давних планов, которые пришлось отложить в дальний ящик. Солнце, Меркурий и Венера активизируют сектор карьеры и дадут мощный импульс развитию в этом направлении. Побеспокоиться стоит только о здоровье. Как ни парадоксально, но именно этим летом у Скорпионов повышается риск подхватить простудное заболевание.

Стрелец

На протяжении месяца Стрельцы не раз столкнуться с проблемами в общении и восприятии информации. Нежелательно также отправляться в путешествия, совершать дальние поездки, проявлять социальную активность. Все эти неприятности и ограничения являются последствиями нахождения ретроградного Марса в доме связей. Любовный гороскоп призывает больше прислушиваться к мнению партнера. Последняя неделя будет очень непростой для пар. Возможна сильная ссора или выяснение отношений на повышенных тонах.

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Козерог

В середине лета Козероги будут заниматься вопросами, связанными с оформлением прав собственности, наследством, куплей или продажей имущества. В период с 1 по 10 июля возможно поступление крупной суммы денежных средств, которые придут через партнера по браку. Некоторые представители этого знака почувствуют интерес к философии, оккультным наукам, психологии, научным исследованиям. Вторая и третья декады – удачное время для романтических путешествий. Шансы на начало любовного романа очень высоки. В парах возможны конфликты на материальной почве.

Водолей

Противоречивый месяц ожидает Водолеев. Индивидуальную деятельность ограничит Марс в ретрофазе. Нельзя торопиться с принятием решений и действовать на свой страх и риск. Зато сотрудничество окажется плодотворным. Через сектор партнерства транзитом пройдут Венера, Меркурий и Солнце, благодаря которым удастся завоевать авторитет в коллективе, заручиться поддержкой влиятельных лиц, одержать победу в судебном разбирательстве. В финансовых вопросах рекомендуется проявить максимальную осмотрительность, чтобы не стать жертвой мошенников.

Рыбы

Рыбы сосредоточат усилия на повседневной работе. Появятся новые служебные обязанности, но на размере заработной платы это особо не отразится. Не отказывайтесь от командировок. В июле они принесут больше пользы, чем неудобств. Первые две декады благоприятны для укрепления любовных отношений и поиска нового объекта симпатий. Солнце принесет позитивные перемены в личную жизнь и заставит забыть о прошлых разочарованиях. Возможен страстный роман, который уже в ближайшее время получит стремительное развитие.