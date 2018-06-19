Тысяча силовиков и "секретный" поезд метро: что осталось за кулисами парада ЛГБТ в Киеве (видео)

За правопорядком на Марше равенства следили 1000 силовиков, и даже организовали "секретный" поезд метро для того, чтобы представители ЛГБТ могли безопасно покинуть центр города после Марша.

В Киеве 17 июня прошел Марш равенства "Киевпрайд". По словам организаторов, в мероприятии приняли участие как минимум 5 тысяч человек, среди которых не только представители ЛГБТ-сообщества, но и политики, дипломаты, правозащитники и обычные граждане.

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За правопорядком следили 1000 силовиков, и даже организовали "секретный" поезд метро для того, чтобы представители ЛГБТ могли безопасно покинуть центр города после Марша, однако без провокаций не обошлось.

Журналисты программы "Гроші" показали, что осталось за кулисами парада ЛГБТ и насколько опасными были провокации.