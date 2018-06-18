Известная украинская танцовщица показала первое фото после родов

20:13, 18 июня 2018
Общество
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Шоптенко родила мальчика / фото instagram.com/alena_shoptenko

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Участница "Танцев со звездами" на своей странице в Instagram опубликовала первую фотографию после родов. "Фуф! Наконец-то дома!", – подписала она изображение.

Напомним, что Алена Шоптенко родила первенца в субботу, 9 июня. Хореограф рассказала, как прошли роды и присутствовал ли во время процесса муж звезды Алексей.

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Теги: #беременность#роды