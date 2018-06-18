Известная украинская танцовщица показала первое фото после родов
20:13, 18 июня 2018Общество
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Алена Шоптенко впервые показала фото после родов.
Шоптенко родила мальчика / фото instagram.com/alena_shoptenko
Известную украинскую хореографа Алену Шоптенко, которая 9 июня стала мамой, выписали из больницы.
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Участница "Танцев со звездами" на своей странице в Instagram опубликовала первую фотографию после родов. "Фуф! Наконец-то дома!", – подписала она изображение.
Напомним, что Алена Шоптенко родила первенца в субботу, 9 июня. Хореограф рассказала, как прошли роды и присутствовал ли во время процесса муж звезды Алексей.
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