Известная украинская танцовщица показала первое фото после родов

Алена Шоптенко впервые показала фото после родов.

Известную украинскую хореографа Алену Шоптенко, которая 9 июня стала мамой, выписали из больницы.

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Участница "Танцев со звездами" на своей странице в Instagram опубликовала первую фотографию после родов. "Фуф! Наконец-то дома!", – подписала она изображение.

Напомним, что Алена Шоптенко родила первенца в субботу, 9 июня. Хореограф рассказала, как прошли роды и присутствовал ли во время процесса муж звезды Алексей.