Ведущий Евровидения-2017 впервые стал папой и показал новорожденную дочь (фото)
14:55, 18 июня 2018Общество
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Подписчики, друзья и поклонники телеведущего засыпали новоиспеченного отца поздравлениями в соцсетях.
Мирошниченко с супругой / Viva
18 июня известный телеведущий Тимур Мирошниченко стал отцом. О том, что у него родилась дочь, ведущий сообщил на своей странице в Instagram.
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Подписчики, друзья и поклонники телеведущего засыпали новоиспеченного отца поздравлениями в соцсетях.
Напомним, украинский ведущий и комментатор конкурса Евровидение Тимур Мирошниченко женился на юристе Инне Рудник. Свадьба состоялась 21 января 2018 года в одном из ресторанов Киева.
Ведущий Евровидения-2017 сделал предложение возлюбленной в Барселоне, в день ее рождения.
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