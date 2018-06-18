Ведущий Евровидения-2017 впервые стал папой и показал новорожденную дочь (фото)

Подписчики, друзья и поклонники телеведущего засыпали новоиспеченного отца поздравлениями в соцсетях.

18 июня известный телеведущий Тимур Мирошниченко стал отцом. О том, что у него родилась дочь, ведущий сообщил на своей странице в Instagram.

Читайте также"Славянский базар": в соцсетях раскритиковали желтые тюльпаны Королевой и украинского ведущего Евровидения

Подписчики, друзья и поклонники телеведущего засыпали новоиспеченного отца поздравлениями в соцсетях.

Напомним, украинский ведущий и комментатор конкурса Евровидение Тимур Мирошниченко женился на юристе Инне Рудник. Свадьба состоялась 21 января 2018 года в одном из ресторанов Киева.

Ведущий Евровидения-2017 сделал предложение возлюбленной в Барселоне, в день ее рождения.