Ведущий Евровидения-2017 впервые стал папой и показал новорожденную дочь (фото)

14:55, 18 июня 2018
Общество
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Мирошниченко с супругой / Viva

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Подписчики, друзья и поклонники телеведущего засыпали новоиспеченного отца поздравлениями в соцсетях.

Напомним, украинский ведущий и комментатор конкурса Евровидение Тимур Мирошниченко женился на юристе Инне Рудник. Свадьба состоялась 21 января 2018 года в одном из ресторанов Киева.

Ведущий Евровидения-2017 сделал предложение возлюбленной в Барселоне, в день ее рождения.

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Теги: #Евровидение-2017#Тимур Мирошниченко женился