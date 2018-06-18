Любовь и борьба: "Океан Эльзы" показал новый клип "В небо жене" (видео)

Рокеры выпустили атмосферное музыкальное видео о взаимоотношениях двух любовников.

В сети появился клип на песню «В небо жене» от культовой украинской рок-группы «Океан Эльзы».

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Эта композиция была написана Святославом Вакарчуком во время его обучения в США.

Клип снимался в прошлом месяце в Киеве. Его режиссером выступила Анна Бурячкова. В ролике рассказывается история противостояния двух влюбленных, которые должны на ринге решить, кому достанется крупное денежное вознаграждение. По словам режиссера, в этой драке заложена метафора.

«Для меня эта песня с первого прослушивания счастливая и болезненная одновременно. Хотелось метафорически показать, через что проходят влюбленные люди, которые, возможно, слишком быстро стали друг для друга целым миром. Иногда, для того, чтобы «переиздать» свою любовь, надо пройти сквозь огонь отношений. И только после этого понять, насколько важно оставаться рядом и поддерживать свет и темноту близкого человека», - прокомментировала Бурячкова.