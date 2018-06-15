Мэр Ивано-Франковска поручил освятить сцену после выступления почти обнаженных музыкантов

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил освятить дворец Потоцких после выступления там почти обнаженных музыкантов группы «Хамерман Знищує Віруси». Об этом мэр города написал сегодня на своей странице в Facebook.

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Напомним, в четверг, 14 июня, в рамках фестиваля Porto Franko в Ивано-Франковске во дворе дворца Потоцких состоялся концерт украинской группы «Хамерман Знищує Віруси». Участники группы выступали на сцене почти обнаженными - на них были «костюмы», созданные из подручных материалов. В частности, на одном из музыкантов был только чулок, прикрывавший половой орган, другой был «одет» в листы разрисованного картона.

«После вчерашнего выступления во дворце Потоцкого поручил В. Гайдару (руководитель департамента архитектуры - УНИАН) освятить место проведения мероприятий! Организаторы, а это благотворительный фонд Шевченко, гарантировали соблюдение нравственных норм и христианских ценностей! Мы конечно за проведение мероприятий, но не таких! Посоветуйте, как действовать в таких обстоятельствах, учитывая обвинения в политическом преследовании организаторов?», - написал Марцинкив.

Как сообщал УНИАН, с 13 по 17 июня в Ивано-Франковске проходит международный фестиваль современного искусства Porto Franko.

«Хамерман Знищує Віруси» - провокационная украинская фрик-группа, основанная в 1996 году.