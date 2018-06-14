"Океан Эльзы" выпустил новую песню, написанную Вакарчуком в США (видео)

Святослав Вакарчук написал песню "В небо жене" зимой 2018 года, когда проходил обучение Стенфордском университете США.

"Океан Эльзы" представил новый сингл, который назвали "В небо жене". Соответствующая аудиозапись была обнародована на на YouTube-канале коллектива.

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Известно, что Святослав Вакарчук написал сингл зимой 2018 года, когда проходил обучение Стенфордском университете США. В это время кроме учебы исполнитель также посещал джем-сейшены с друзьями. Во время одной из импровизаций родилась мелодия новой композиции.

"Мы хотели, чтобы она вышла в стиле первых альбомов, однако "В небо жене" все равно иная, потому что появились современные клавиши, совсем другой уровень записи, я пою иначе, чем тогда. Там само настроение мне полностью напоминает года, когда мы работали над первыми альбомами", - рассказал Вакарчук.

Как сообщал УНИАН ранее, Вакарчук рассказал о своем пребывании в США и признался, что в Штатах находился "в поисках себя".