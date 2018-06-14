"Океан Эльзы" выпустил новую песню, написанную Вакарчуком в США (видео)
"Океан Эльзы" представил новый сингл, который назвали "В небо жене". Соответствующая аудиозапись была обнародована на на YouTube-канале коллектива.
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Известно, что Святослав Вакарчук написал сингл зимой 2018 года, когда проходил обучение Стенфордском университете США. В это время кроме учебы исполнитель также посещал джем-сейшены с друзьями. Во время одной из импровизаций родилась мелодия новой композиции.
"Мы хотели, чтобы она вышла в стиле первых альбомов, однако "В небо жене" все равно иная, потому что появились современные клавиши, совсем другой уровень записи, я пою иначе, чем тогда. Там само настроение мне полностью напоминает года, когда мы работали над первыми альбомами", - рассказал Вакарчук.
Как сообщал УНИАН ранее, Вакарчук рассказал о своем пребывании в США и признался, что в Штатах находился "в поисках себя".