Эпатажная украинская певица взбудоражила сеть округлившимся животом (фото)

Поклонники сразу же начали поздравлять Астафьеву с беременностью.

Украинская певица, экс-солистка группы Nikita и модель Playboy Даша Астафьева взбудоражила поклонников новым снимком.

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На фото, которое артистка опубликовала в Instagram, она позирует в лифте, выпятив животик. "Поздравляйте! У нас черешня", - говорится в подписи Астафьевой под фото.

Но некоторые поклонники не поняли шутку и начали поздравлять эпатажную певицу с беременностью.

Ранее украинская телеведущая Регина Тодоренко показала округлившийся живот на красной дорожке премии "Муз-ТВ" в Москве.