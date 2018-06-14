Эпатажная украинская певица взбудоражила сеть округлившимся животом (фото)

10:09, 14 июня 2018
Общество
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Астафьевой восхищены ее подписчики, судя по комментариям / фото instagram.com/da_astafieva

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На фото, которое артистка опубликовала в Instagram, она позирует в лифте, выпятив животик. "Поздравляйте! У нас черешня", - говорится в подписи Астафьевой под фото.

Но некоторые поклонники не поняли шутку и начали поздравлять эпатажную певицу с беременностью.

Ранее украинская телеведущая Регина Тодоренко показала округлившийся живот на красной дорожке премии "Муз-ТВ" в Москве.

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Теги: #фото#Даша Астафьева