Концерт Gorillaz в Киеве: музыканты запросили сто литров алкоголя и бисквитные тортики

По словам организаторов, помимо огромного количества технических работников UPark, участник группы Деймон Албарн везет с собой команду из 33 человек. Именно они будут контролировать от и до шоу группы в Украине.

Музыканды из Gorillaz, которая 25 июля выступит в Киеве на фестивале UPark, попросили организаторов обеспечить их алкоголем, британской солью, бисквитными тортиками и не только.

Именно эти продукты присутствуют в бытовом райдере артистов. Для того, чтобы представить себя во всей красе Киеву, к 13-ти участникам Gorillaz присоединится еще 28 дополнительных музыкантов.

Для того, что бы участникам коллектива было комфортно, на стадионе «Динамо»построят 21 гримерку и даже привезут стол для настольного тенниса. Как оказалось, именно эта игра помогает группе настроится на рабочий лад перед концертом, пишет Styler.

Также стало известно, что участники группы в бытовом райдере указали сотню литров всевозможного алкоголя в гримерках, бутылка мескаля с британской солью, банановый хлеб, бисквитные тортики "Виктория" и лимонные пирожные. Все это должно подаваться под обеденное чаепитие группы, которая чтит Британию и ее традиции, независимо от того, где дает концерт.

Играть группа планирует около двух часов, а их треклист соединит полдесятка новых треков из альбома "The Now Now" и все хиты из дискографии команды ("Clint Eastwood", "Feel Good Inc.", "Stylo" и другие).