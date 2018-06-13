На Днепропетровщине семейная пара заставляла 4-летнюю дочь сниматься в порно (фото)

По данным полиции, родители вступали с малолетней дочерью в половые сношения, фиксируя это на видео. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

В Кривом Роге Днепропетровской области полиция уличила семейную пару в использовании своей 4-летней дочери в съемках для изготовления порнографической продукции.

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины со ссылкой на слова первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина.

По его данным, двое выходцев из одной из стран Кавказского региона - 29-летний мужчина и его 30-летняя жена - использовали свою малолетнюю дочь для создания порнографических видео.

Аброськин заявил, что злоумышленники вступали с 4-летней дочерью в половые сношения, фиксируя это на видео.

«После того, что делала со своей дочерью задержанная, ее невозможно назвать мамой. Я не могу рассказать все то, что это существо делало с ребенком, но, по моему мнению, эту женщину уже не исправить», - отметил первый заместитель главы Нацполиции.

Продажа этих видеофайлов происходила в анонимном сегменте всемирной сети Интернет. Для оплаты видео клиенты использовали криптовалюту.

Полицейские установили ник-нейм, который использовали злоумышленники для загрузки файлов порнографического содержания. По оперативной информации, последние загрузки файлов этим пользователем были осуществлены несколько суток назад.

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Сегодня, 13 июня, в квартире, которую арендовали злоумышленники в городе Кривой Рог, полицейские провели обыск. Во время обыска изъята компьютерная и видеотехника, которую супруги использовали для создания и распространения порнографических файлов, а также мобильные телефоны.

Решается вопрос о задержании обоих родителей девочки.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине пенсионер-извращенец держал в плену девочку в ужасных условиях.