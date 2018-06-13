Зима уже совсем близко: букмекеры начали принимать ставки на то, кто займет Железный трон в "Игре престолов"

Судя по букмекерским прогнозам, выше всего шансы занять Железный трон – у Дейенерис Таргариен и Джона Сноу.

Последний сезон популярного сериала "Игра престолов" выйдет в 2019 году, но букмекерские конторы уже начали принимать ставки на то, кто в финале займет Железный трон, а также оценили шансы ключевых персонажей вымышленной вселенной.

Судя по букмекерским прогнозам, выше всего шансы занять Железный трон – у Дейенерис Таргариен и Джона Сноу, на обоих принимаются ставки с коэффициентом 2 к 1, пишет popcornnews.

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Следом идут Бран Старк, почему-то Король Ночи и троица Ланнистеров – сначала Тирион, затем Джейме и, наконец, Серсея.

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Замыкают топ-10 персонажей с самыми высокими шансами на Железный трон сестры Старк – Санса и Арья – и Эурон Грейджой.

Меньше всего шансов на трон у Даарио Нахариса, Яры Грейджой и "Горы" – на него дают коэффициент 150 к 1.