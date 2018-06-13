51-летняя Ольга Сумская спустя 20 лет снова предстала в образе Роксоланы (фото)

Украинский телесериал "Роксолана" вышел на экраны в 1996-ом году. Главную роль в нем сыграла Ольга Сумская.

Украинская актриса Ольга Сумская приняла участие в концерте под названием "Музыка, на которую вдохновила Роксолана". Актриса появилась на концерте в образе Роксоланы.

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Фотографией Ольга поделилась в Instagram.

Подписчики актрисы отметили, что она все еще чудесно выглядит в этом образе и посоветовали сняться в продолжении легендарного телесериала.

Напомним, украинский телесериал "Роксолана" вышел на экраны в 1996-ом году. Главную роль в нем сыграла Ольга Сумская. Турецкий сериал "Величне століття. Роксолана" демонстрировался в Украине на телеканале "1+1".

Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) 11 Июн 2018 в 12:52 PDT

Как сообщал УНИАН, ранее народная артистка Украины Ольга Сумская, которой уже исполнился 51 год, показала как она выглядит без макияжа.