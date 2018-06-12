"Космические гастроли" Лободы: скандальная звезда обойдет Украину стороной
Светлана Лобода, которая недавно родила второго ребенка, анонсировала в соцсети масштабный гастрольный тур по городам России, Белоруси, Турции и ОАЭ.
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Радостной новостью певица поделилась на своей странице в Instagram.
Стоит отметить, что украинским поклонникам не стоит ждать концертов певицы в ближайшее четыре месяца.
Также остается неизвестным, с кем останется новорожденная дочь Лободы. В одном из недавних интервью, певица заявила, что считает себя фанатичной мамой и старается кормить малышку грудным молоком.
Тур стартует 17 июля. Певица начнет с российского города Анапы, а закончит тур космическим шоу LOBODA в Москве.