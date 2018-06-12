Опальная Лолита спела в оккупированном Крыму на украинском языке (видео)
Как хорошо устроить репетицию в тихом Ялтинском дворике...
Запрещенная в Украине певица Лолита Милявская спела в оккупированном Крыму песню украинской группы "Океан Ельзи".
"Как хорошо устроить репетицию в тихом ялтинском дворике...", - прокомментировала артистка свое видео в Instagram.
Читайте также54-летняя Лолита снялась без макияжа в новом клипе (видео)
В комментариях пользователи восторженно восприняли исполнение Милявской песни на украинском.
Как сообщал УНИАН, российскую певицу Лолиту 23 апреля 2017 года не пропустили через границу в Конотопе, сняв с поезда. Из-за посещения оккупированной Керчи через закрытые КПВВ в 2015 году въезд в Украину ей запрещен на три года.
Певица Лолита, которая родилась в Западной Украине и долгое время жила в Киеве, поддерживает аннексию Россией украинского Крыма и считает президента РФ Владимира Путина "гением международной политики". Дочь Лолиты живет в Киеве с бабушкой.