42-летняя звезда "Орла и решки" похвасталась фигурой в купальнике (фото)

10:43, 12 июня 2018
Общество
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Снимок Бадоевой понравился подписчикам / фото instagram.com/zhanna_badoeva

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На снимке звезда позирует в стильном черном купальнике. Его ведущая опубликовала в своем Instagram. Также Бадоева в посте поделилась секретами здорового питания.

Стоит отметить, что Бадоева наиболее известна как автор и ведущая программы о путешествиях "Орел и решка".

Ранее украинская телеведущая, звезда программы "Орел и решка", Регина Тодоренко показала округлившийся живот на красной дорожке премии "Муз-ТВ" в Москве.

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