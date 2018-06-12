42-летняя звезда "Орла и решки" похвасталась фигурой в купальнике (фото)
10:43, 12 июня 2018Общество
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Также Жанна Бадоева в посте поделилась секретами здорового питания.
Снимок Бадоевой понравился подписчикам / фото instagram.com/zhanna_badoeva
Известная украинская телеведущая и режиссер Жанна Бадоева поделилась фотографией во время отдыха у бассейна.
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На снимке звезда позирует в стильном черном купальнике. Его ведущая опубликовала в своем Instagram. Также Бадоева в посте поделилась секретами здорового питания.
Стоит отметить, что Бадоева наиболее известна как автор и ведущая программы о путешествиях "Орел и решка".
Ранее украинская телеведущая, звезда программы "Орел и решка", Регина Тодоренко показала округлившийся живот на красной дорожке премии "Муз-ТВ" в Москве.
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