В оккупированном Крыму "засветились" российские артисты (фото)

Часть замеченных в оккупированном Крыму российских артистов не внесена в "черный список" Министерства культуры.

В детском центре "Артек" в оккупированном Крыму прошли праздничные мероприятия, которые посетили российские артисты.

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Часть из звезд РФ которых не входит в "черный список" Минкульта Украины. Фото артистов на территории аннексированного полуострова обнародовано у Twitter-аккаунте RoksolanaToday&Крым.

На концерт приехали Лев Лещенко, Олег Газманов, Николай Басков, Лариса Долина и Евгений Петросян.

Ранее Министерство культуры внесло еще четыре фамилии в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.