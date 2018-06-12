В оккупированном Крыму "засветились" российские артисты (фото)

09:05, 12 июня 2018
Общество
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Басков, в частности, был замечен в Крыму / фото twitter.com/KrimRt

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Часть из звезд РФ которых не входит в "черный список" Минкульта Украины. Фото артистов на территории аннексированного полуострова обнародовано у Twitter-аккаунте RoksolanaToday&Крым.

На концерт приехали Лев Лещенко, Олег Газманов, Николай Басков, Лариса Долина и Евгений Петросян.

Ранее Министерство культуры внесло еще четыре фамилии в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. 

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Теги: #Крым#российские артисты