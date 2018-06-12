В оккупированном Крыму "засветились" российские артисты (фото)
09:05, 12 июня 2018Общество
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Часть замеченных в оккупированном Крыму российских артистов не внесена в "черный список" Министерства культуры.
Басков, в частности, был замечен в Крыму / фото twitter.com/KrimRt
В детском центре "Артек" в оккупированном Крыму прошли праздничные мероприятия, которые посетили российские артисты.
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Часть из звезд РФ которых не входит в "черный список" Минкульта Украины. Фото артистов на территории аннексированного полуострова обнародовано у Twitter-аккаунте RoksolanaToday&Крым.
На концерт приехали Лев Лещенко, Олег Газманов, Николай Басков, Лариса Долина и Евгений Петросян.
Артек— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) June 11, 2018
Смотрите,кто не сдох pic.twitter.com/FOWknqofPh
Артек фестивалил— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) June 11, 2018
Если интересно-посмотрите.Может,кого нет еще в гастрольных списках СБУhttps://t.co/wNxAU7ozSppic.twitter.com/sW3XfGLOpP
Ранее Министерство культуры внесло еще четыре фамилии в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.
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