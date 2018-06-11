"За глубину в глазах": Лобода призналась в любви к российскому певцу (фото)

На снимке певица прижалась своей пышной грудью к руке исполнителя.

Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно родила второго ребенка, призналась в любви к популярному российскому певцу Диме Билану.

Об этом она написала в личном микроблоге. "Люблю этого я парня... его талант ....и глубину в глазах", - написала Лобода под совместным фото с певцом.

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На снимке певица прижалась своей пышной грудью к руке исполнителя.

Отметим, что данный кадр сделан на церемонии вручения наград "Премии МУЗ-ТВ 2018", которая состоялась на днях в Москве. Кстати, Светлана Лобода получила награду-тарелку за победу в номинации "Лучшая исполнительница".

Напомним, что Светлана Лобода родила вторую дочь в Америке. Кто является отцом новорожденной девочки, певица держит в секрете. Однако росСМИ утверждают, что певица родила от Тилля Линдеманна.

Также напомним, что певица дала интервью российскому изданию, где призналась, что хочет родить еще и сына.