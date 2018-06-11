"У меня все шикарно": Лобода рассказала об отце своего второго ребенка

Певица Светлана Лобода рассказала, что роды были очень легкими и длились пять часов.

Светлана Лобода, которая недавно родила вторую дочь, задумывается еще об одном ребенке.

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Об этом она рассказала в интервью российскому изданию "Московский комсомолец". По словам певицы, во время второй беременности она решила, что родит еще сына.

"Поначалу, конечно, очень хотела мальчика, когда узнала, что беременна. Но вся семья у меня сильно хотела девочку. Моя доченька требовала: мама, только сестричку хочу! И, когда мы узнали, что у нас все-таки будет сестричка, счастья было много, я с этой мыслью свыклась за неделю и решила, что мальчик будет после. Успеем еще", - призналась Лобода.

Певица рассказала, что роды были очень легкими и длились пять часов. "Очень легко родила. В Америке рожать мне было очень хорошо", - отметила она.

Спустя две недели после родов Светлана Лобода оставила новорожденную малышку в США и отправилась в Москву на "Премию МУЗ-ТВ 2018. Трансформация", где, к слову, стала лучшей исполнительницей.

"Я оставила все, что нужно, на неделю вперед, хотя прилетела всего на два дня. Свое грудное молоко", - отметила артистка.

Светлана Лобода также рассказала о своих творческих планах. "У меня есть цель быть артистом номером один очень долгое время, и, может, не только в одной или двух странах, а идти и дальше. Поэтому я усердно учу английский язык, общаюсь с правильными людьми, ищем менеджеров. Может, что-то и получится", - поделилась певица.

А на вопрос, когда же она рассекретит отца второго ребенка, Лобода ответила: "Когда-нибудь… когда-нибудь…. У меня все шикарно".

Напомним, что поклонники подозревают, что "молодым отцом" может оказаться 55-летний Тилль Линдеманн. С ним певица познакомилась на фестивале "Жара" в Баку летом прошлого года.