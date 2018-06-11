70-летняя София Ротару поделилась ярким фото с сыном и внучкой на отдыхе в Лондоне

Певица вместе с родными отдыхает в столице Великобритании.

Украинская певица София Ротару опубликовала фотографию, на котором запечатлена со своим сыном и внучкой — музыкальным продюсером Русланом и Соней Евдокименко.

Фото певица опубликовала на своей странице в Instagram.

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Фото сделано в Лондоне. В столице Великобритании проживает внук Ротару, Анатолий.

Менее, чем за сутки, снимок собрал более 10 тысяч "лайков".

"Замечательный день с любимыми", - подписала кадр артистка.

"Красавица, всегда естественна, прекрасна!", "Как милые, будьте всегда такими счастливыми", - написали под снимком поклонники певицы.

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских покорила Instagram фото без макияжа. На снимке певица позирует в простой белой майке и без макияжа вместе со своей собакой.