70-летняя София Ротару поделилась ярким фото с сыном и внучкой на отдыхе в Лондоне

15:36, 11 июня 2018
Общество
348 0
Менее, чем за сутки, снимок собрал более 10 тысяч "лайков" / Instagram София Ротару

Украинская певица София Ротару опубликовала фотографию, на котором запечатлена со своим сыном и внучкой — музыкальным продюсером Русланом и Соней Евдокименко.

Фото певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте такжеПомолодевшая София Ротару показала фото с сыном

Фото сделано в Лондоне. В столице Великобритании проживает внук Ротару, Анатолий. 

Менее, чем за сутки, снимок собрал более 10 тысяч "лайков".

"Замечательный день с любимыми", - подписала кадр артистка.

"Красавица, всегда естественна, прекрасна!", "Как милые, будьте всегда такими счастливыми", - написали под снимком поклонники певицы.

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских покорила Instagram фото без макияжа. На снимке певица позирует в простой белой майке и без макияжа вместе со своей собакой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Ротару с внучкой