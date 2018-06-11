Тина Кароль показала видео репетиции и заворожила соблазнительными движениями

14:15, 11 июня 2018
Общество
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Сообщение, распространенный Tina Karol (@tina_karol)

Украинская певица Тина Кароль показала фанам репетицию одного из своих концертных номеров.

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Артистка в Instagram поделилась черно-белым видео, где она повторяет за хореографом танцевальные па, например, садится, на полушпагат.

Ранее Тина Кароль восхитила поклонников стритстайл-фото. На снимке, опубликованном в Instagram, артистка переходит дорогу с кофе в руке. Она - в легком летнем наряде, верх - белый топ.

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Теги: #Тина Кароль