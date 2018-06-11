С мамой и сестрами: Вера Брежнева похвасталась снимком с отдыха в Италии

На снимке Вера запечатлена вместе со своими сестрами Анастасией и Галиной, дочерью Соней и мамой Тамарой.

Украинская певица Вера Брежнева, работающая в России, поделилась с поклонниками семейным фото с отдыха в Италии, куда певица отправилась отмечать день рождения своей мамы.

Фото она опубликовала на странице в Instagram.

На снимке Вера запечатлена вместе со своими сестрами Анастасией и Галиной, дочерью Соней и мамой Тамарой. недавно Тамаре Галушко исполнилось 66 лет.

Снимок уже собрал свыше 223 тысяч лайков.

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских покорила Instagram фото без макияжа. На снимке певица позирует в простой белой майке и без макияжа вместе со своей собакой.