С мамой и сестрами: Вера Брежнева похвасталась снимком с отдыха в Италии
13:39, 11 июня 2018Общество
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На снимке Вера запечатлена вместе со своими сестрами Анастасией и Галиной, дочерью Соней и мамой Тамарой.
Снимок уже собрал свыше 223 тысяч лайков / Instagram Вера Брежнева
Украинская певица Вера Брежнева, работающая в России, поделилась с поклонниками семейным фото с отдыха в Италии, куда певица отправилась отмечать день рождения своей мамы.
Фото она опубликовала на странице в Instagram.
Instagram Вера Брежнева
На снимке Вера запечатлена вместе со своими сестрами Анастасией и Галиной, дочерью Соней и мамой Тамарой. недавно Тамаре Галушко исполнилось 66 лет.
Снимок уже собрал свыше 223 тысяч лайков.
Как сообщал УНИАН, Настя Каменских покорила Instagram фото без макияжа. На снимке певица позирует в простой белой майке и без макияжа вместе со своей собакой.
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