С мамой и сестрами: Вера Брежнева похвасталась снимком с отдыха в Италии

13:39, 11 июня 2018
Общество
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Снимок уже собрал свыше 223 тысяч лайков / Instagram Вера Брежнева

Украинская певица Вера Брежнева, работающая в России, поделилась с поклонниками семейным фото с отдыха в Италии, куда певица отправилась отмечать день рождения своей мамы.

Фото она опубликовала на странице в Instagram.

Доброе утро 💚 #buongiorno

Публикация от Vera Brezhneva 🎤 (@ververa)

Instagram Вера Брежнева

На снимке Вера запечатлена вместе со своими сестрами Анастасией и Галиной, дочерью Соней и мамой Тамарой. недавно Тамаре Галушко исполнилось 66 лет.

Снимок уже собрал свыше 223 тысяч лайков.

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских покорила Instagram фото без макияжа. На снимке певица позирует в простой белой майке и без макияжа вместе со своей собакой.

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Теги: #Вера Брежнева