Известный российский комик и телеведущий стал гражданином Израиля – СМИ

Известный российский телеведущий, актер и шоумен стал гражданином Израиля прямо в аэропорту Бен-Гурион.

Известный российский телеведущий, шоумен, актер Иван Ургант приземлился в воскресенье, 10 июня, в аэропорту Бен-Гурион и официально стал гражданином Израиля и новым репатриантом.

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Как все репатрианты, Ургант получил удостоверение личности гражданина Израиля прямо в аэропорту, в отделе по приему новых репатриантов, передает vesty.co.il.

Как стало известно журналистам, репатриировался Ургант с женой Натальей Кикнадзе и дочерьми.

О дальнейших планах Ивана пока не сообщается. Останется ли он в Израиле или ограничится возможностью получить на руки загранпаспорт, дающий право безвизового въезда в 161 страну, на данный момент не известно.

Как сообщает ТСН, Иван Ургант стал третьей российской знаменитостью, которая за последнее время получила гражданство Израиля и статус нового репатрианта. До него это сделали Эммануил Виторган и миллиардер Роман Абрамович.

Ранее сообщалось, что в России разгорелся конфликт между прокремлевским пропагандистом Владимиром Соловьевым и телеведущим Иваном Ургантом.