Настя Каменских покорила Instagram фото без макияжа
Украинская певица Настя Каменских любит радовать своих поклонников откровенными снимками. Однако на этот раз певица покорила пользователей нежным снимком без макияжа.
Фотографию девушка опубликовала в своем Instagram.
На снимке певица позирует в простой белой майке и без макияжа вместе со своей собакой.
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Фотография за час собрала более 30 тысяч "лайков" и множество восхищенных комментариев пользователей.
"Настюша такая милая и нежная. Без макияжа просто супер!", "Боже, какое милое фото", "Фото супер", "Красотка", - пишут пользователи. А некоторые из них даже заподозрили певицу в беременности: "Гениально-прикрывать животик Мими".
Как сообщал УНИАН, поклонники украинской певицы Ани Лорак заподозрили звезду в беременности.