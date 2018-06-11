Настя Каменских покорила Instagram фото без макияжа

12:56, 11 июня 2018
Общество
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Фотография за час собрала более 30 тысяч "лайков" / Instagram Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских любит радовать своих поклонников откровенными снимками. Однако на этот раз певица покорила пользователей нежным снимком без макияжа.

Фотографию девушка опубликовала в своем Instagram.

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Публикация от Настя Каменских (@kamenskux)

На снимке певица позирует в простой белой майке и без макияжа вместе со своей собакой.  

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Фотография за час собрала более 30 тысяч "лайков" и множество восхищенных комментариев пользователей.

"Настюша такая милая и нежная. Без макияжа просто супер!", "Боже, какое милое фото", "Фото супер", "Красотка", - пишут пользователи. А некоторые из них даже заподозрили певицу в беременности: "Гениально-прикрывать животик Мими".

Как сообщал УНИАН, поклонники украинской певицы Ани Лорак заподозрили звезду в беременности.

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Теги: #Настя Каменских