Настя Каменских покорила Instagram фото без макияжа

На снимке певица позирует в простой белой майке и без макияжа вместе со своей собакой.

Украинская певица Настя Каменских любит радовать своих поклонников откровенными снимками. Однако на этот раз певица покорила пользователей нежным снимком без макияжа.

Фотографию девушка опубликовала в своем Instagram.

#mymimi #itslove Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 11 Июн 2018 в 1:36 PDT

На снимке певица позирует в простой белой майке и без макияжа вместе со своей собакой.

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Фотография за час собрала более 30 тысяч "лайков" и множество восхищенных комментариев пользователей.

"Настюша такая милая и нежная. Без макияжа просто супер!", "Боже, какое милое фото", "Фото супер", "Красотка", - пишут пользователи. А некоторые из них даже заподозрили певицу в беременности: "Гениально-прикрывать животик Мими".

Как сообщал УНИАН, поклонники украинской певицы Ани Лорак заподозрили звезду в беременности.