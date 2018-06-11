В Черновцах СБУ пришла с обысками к сторонникам «Великой Румынии»

Правоохранители проверяют данные относительно представителей общественной организации, которые демонстрировали карты с территорией Черновицкой области в составе соседнего государства.

В Черновцах сотрудники СБУ проводят обыски в одной из общественных организаций, распространявшей материалы, которые могут содержать призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

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Как сообщает пресс-служба СБ, правоохранители проверяют данные о представителях организации, которые во время публичного мероприятия в областном центре демонстрировали картографические изображения территории Черновицкой области в составе так называемой «Великой Румынии».

«Сотрудники СБ Украины установили, что напечатанные карты изготовлены для пропаганды «празднования» на территории Украины 100-летия создания «Великой Румынии». Правоохранители также зафиксировали, что участники общественной организации распространяли литературу, в которой могут содержаться призывы к восстановлению так называемой «исторической справедливости» через аннулирование существующих международно-правовых и межгосударственных документов и «возврат» территорий Северной Буковины и Северной Бессарабии и Южной Бессарабии в состав румынского государства», – отмечается в сообщении.

В январе сообщалось, что СБУ отреагировала на карту Украины без Крыма во время празднования Дня соборности на Буковине.