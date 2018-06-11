46-летняя экс-жена украинского нардепа поразила сеть фото в купальнике

В комментариях подписчики выражают восхищение фигурой певицы.

Экс-супруга депутата Сергея Власенко Наталья Окунская поразила пользователей одной из соцсетей своим фото.

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На опубликованном в Facebook снимке Окунская позирует в черном купальнике. Пользователи сети сразу начали делать комплименты многодетной матери.

"Aquaboulevard в Париже - это прекрасное место для проведения выходных с детьми. Очень рекомендую", - говорится в сообщении бывшей жены Власенко.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, известная украинская певица Ани Лорак выложила в сеть фотографию, на которой она позирует в блестящем длинном платье. Снимок сразу раскритиковали многие пользователи, отметив, что у артистки - ужасный макияж.