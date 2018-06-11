46-летняя экс-жена украинского нардепа поразила сеть фото в купальнике

10:38, 11 июня 2018
Общество
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Окунской 46 лет / фото facebook.com/Nathalie Okunsky

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На опубликованном в Facebook снимке Окунская позирует в черном купальнике. Пользователи сети сразу начали делать комплименты многодетной матери.

"Aquaboulevard в Париже - это прекрасное место для проведения выходных с детьми. Очень рекомендую", - говорится в сообщении бывшей жены Власенко.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, известная украинская певица Ани Лорак выложила в сеть фотографию, на которой она позирует в блестящем длинном платье. Снимок сразу раскритиковали многие пользователи, отметив, что у артистки - ужасный макияж.

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Теги: #фото#Власенко