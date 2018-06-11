"Какая-то замученная": на Ани Лорак обрушилась волна критики из-за нового фото
08:11, 11 июня 2018Общество
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Пользователи раскритиковали фото Ани Лорак из-за макияжа артистки.
Фото Ани Лорак сочли неудачным / фото instagram.com
Известная украинская певица Ани Лорак выложила в сеть фотографию, на которой она позирует в блестящем длинном платье.
Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram. Его сразу раскритиковали многие пользователи, отметив, что у Ани Лорак - ужасный макияж.
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"Кошмар(( Что с вами?", "Как-то выглядите старше своих лет!", "Здесь выглядите старше и какая-то замученная", "На этой фотке какая-то перекошенная, опухшие глаза", - пишет в комментариях под снимком.
Ранее поклонники украинской певицы Ани Лорак заподозрили ее в беременности. Под свежим фото с дочерью, которым артистка поделилась в Instagram, подписчики оставили массу комментариев по поводу ее возможного "положения".
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