"Какая-то замученная": на Ани Лорак обрушилась волна критики из-за нового фото

Пользователи раскритиковали фото Ани Лорак из-за макияжа артистки.

Известная украинская певица Ани Лорак выложила в сеть фотографию, на которой она позирует в блестящем длинном платье.

Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram. Его сразу раскритиковали многие пользователи, отметив, что у Ани Лорак - ужасный макияж.

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"Кошмар(( Что с вами?", "Как-то выглядите старше своих лет!", "Здесь выглядите старше и какая-то замученная", "На этой фотке какая-то перекошенная, опухшие глаза", - пишет в комментариях под снимком.

Ранее поклонники украинской певицы Ани Лорак заподозрили ее в беременности. Под свежим фото с дочерью, которым артистка поделилась в Instagram, подписчики оставили массу комментариев по поводу ее возможного "положения".