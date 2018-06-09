Лобода впервые после родов вышла на сцену: в сети появились кадры с выступления на очередной премии в России (видео)

Певица Лобода получила золотую тарелку в номинации «Лучшая исполнительница» на премии МузТВ, которая прошла в России.

Светлана Лобода представила свою новую песню под названием Superstar на первом после родов выступлении.

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Артистка сделала это в ходе 16-ой Ежегодной национальной Премии в области популярной музыки «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация», которая проходит в России. Певица получила золотую тарелку в номинации «Лучшая исполнительница».

Напомним, буквально пару дней назад Светлана Лобода заинтриговала поклонников анонсом новой песни Superstar и снятым клипом. Премьера композиции и видеоролика состоялась сегодня, 8 июня. А фрагмент нового клипа, которым Светлана Лобода поделилась с поклонниками пару дней назад, уже вызвал множество споров в Сети.

Напомним, несколько дней назад Светлана Лобода во второй раз стала мамой. Она родила дочь. Известно, что роды Светланы Лободы прошли в одной из лучших клиник США.