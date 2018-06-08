Звезда "Орла и решки" показала округлившийся живот на красной дорожке в Москве (видео)

Регина Тодоренко появилась на красной дорожке в платье, которое подчеркивало округлившийся живот.

Украинская телеведущая Регина Тодоренко показала округлившийся живот на красной дорожке премии "Муз-ТВ" в Москве.

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По информации источников Super, Регина наблюдается в известном госпитале Лапино. "Можете меня поздравлять", — сказала ведущая журналистам.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, певица и ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко встречается с российским певцом, экс-участником дуэта Smash Владом Топаловым.