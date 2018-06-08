Украинская ведущая ждет четвертого ребенка

По словам ведущей, она не собирается уходить в декрет.

Ведущая Валентина Хамайко сегодня порадовала всех зрителей "Сніданок з 1+1" новостью о своей четвертой беременности. Ведущая даже показала свою первую семейную фотографию вместе с маленьким животиком.

Тем не менее, многодетная мама не планирует уходить в декрет, и вести утреннее шоу будет едва ли не до самого дня Х, передает "Медианяня".

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"Четвертому ребенку муж обрадовался еще больше, мне кажется, чем первому, – говорит Валентина. – А для меня это стало большой поддержкой и развеяло все переживания. Каждый ребенок для меня как учитель. С ними я менялась и росла как личность, набиралась мудрости и терпения. И мы счастливы появлению новой жизни в нашей семье. Все переживания по поводу того, как все успеть, отошли сами собой, а взамен пришла уверенность и внутреннее спокойствие! Как женщину меня радует реакция мужа и старших детей: улыбка не сходит с их лиц, как только речь заходит о малыше".

Ранее украинская актриса-звезда "Сватов" Анна Кошмал объявила о том, что ждет ребенка.