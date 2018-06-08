В пустыне под палящим солнцем: появились подробности съемок скандального клипа Лободы с 10-ю беременными женщинами

В ролике, помимо Лободы, снимались еще десять будущих мам, всех их нашли через социальные сети.

Уже несколько дней поклонники Светланы Лободы активно обсуждают в соцсетях видеоанонс ее новой песни SuperStar. В клипе на песню певица зажигательно танцует с большим животом. И пока одни восторгаются превосходной формой певицы, снимавшейся в видео на девятом месяце беременности, другие шокированы и не верят, что увиденное может быть правдой.

Как стало известно российскому изданию "СтарХит", все девушки на видео – действительно беременны, и они успешно родили к моменту выхода тизера.

#суперзвезда#промо#тизер#АживотТоНастоящий👻👻👻как это было 🤷‍♀️☺️#SuperSTAR Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 7 Июн 2018 в 7:47 PDT

"В ролике снимались еще десять будущих мам, всех их нашли через социальные сети. Светлана проявила максимальную заботу о девушках, после каждого дубля были запланированы перерывы, и всю съемочную группу ожидали угощения из органических продуктов. Процесс проходил достаточно легко, актрисы чувствовали себя отлично, кстати, к моменту выхода тизера, все девушки стали мамами очаровательных малышей", - рассказал один из участников съемочного процесса.

«Светлана просто хотела показать, что даже буквально за две недели до родов каждая женщина может почувствовать себя суперзвездой, а танцы, если для этого нет медицинских противопоказаний, очень полезны в период беременности», - рассказали источники на съемочной площадке.

Отметим, что сегодня Светлана Лобода выложила кусочек нового трека в своем Instagram.

Тизер новго клипа "беременной" Светланы Лободы в первые сутки вышел в тренды YouTube. В клипе Лобода очень зажигательно танцует и даже исполняет тверк. При этом у певицы на видео весьма большой живот.