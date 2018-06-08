Пальмы и сетка: Настя Каменских покорила Instagram соблазнительным снимком
11:23, 08 июня 2018Общество
2086 1
Поклонники в комментариях рассыпались в комплиментах фигуре певицы.
певица позирует в светлом боди с сеткой / Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками новой фотографией, будоражащей воображение.
Читайте такжеДве украинские группы собрались на музыкальный фестиваль в Москву
В своем Instagram певица выложила снимок, на котором позирует в светлом боди с сеткой.
Поклонники в комментариях рассыпались в комплиментах фигуре певицы.
"Супер женщина вамп!", "Сумасшедшая фигурка", "Просто прелесть и само совершенство!", "Очень горяча". Некотороые пользователи заметили, правда, что певица несколько поправилась.
Как сообщал УНИАН, поклонники украинской певицы Ани Лорак заподозрили звезду в беременности.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter