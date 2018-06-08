Пальмы и сетка: Настя Каменских покорила Instagram соблазнительным снимком

11:23, 08 июня 2018
Общество
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певица позирует в светлом боди с сеткой / Instagram Настя Каменских

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В своем Instagram певица выложила снимок, на котором позирует в светлом боди с сеткой. 

Поклонники в комментариях рассыпались в комплиментах фигуре певицы.

"Супер женщина вамп!", "Сумасшедшая фигурка", "Просто прелесть и само совершенство!", "Очень горяча". Некотороые пользователи заметили, правда, что певица несколько поправилась.

Как сообщал УНИАН, поклонники украинской певицы Ани Лорак заподозрили звезду в беременности.

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Теги: #Настя Каменских