Две украинские группы собрались на музыкальный фестиваль в Москву
10:57, 08 июня 2018Общество
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На открытии Фестиваля болельщиков FIFA Fan Fest во время Чемпионата мира по футболу в России выступят украинские группы Viu Viu и MARUV.
Украинские группы Viu Viu и MARUV выступят для футбольных фанатов 10-го июня в Москве на FIFA Fan Fest.
Об этом говорится на сайте фестиваля.
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Отметим, что на счету коллектива MARUV победа в конкурсе молодых исполнителей Pepsi Stars of Now, третье место на Новой волне в Сочи и участие в финале национального отбора на Евровидение-2016. Также в 2014 году солистка группы Анна Корсун участвовала в проекте “Голос Країни”.
Viu Viu - новый музыкальный проект, "взлетевший" в Киеве в 2018 году.
Как сообщал УНИАН, украинские группы - YUKO, "Счастливые Люди" и "Валентин Стрыкало" планируют выступить на российском музыкальном фестивале "Дикая мята 2018".
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