Телеведущая Снежана Егорова попала в больницу

Ведущая связывает свое попадание в больницу с недавним увольнением.

Телеведущая и многодетная мать Снежана Егорова попала в больницу.

Об этом Снежана сообщила на странице в Facebook. Телеведущая записала видеообращение к своим поклонникам прямо из больницы.

Егорова, не сдерживая слез, поблагодарила своих подписчиков и друзей за поддержку в последние дни и извинилась за свою эмоциональность.

"Хочу извиниться за то, что не смогла быть циничной, прагматичной и не смогла удержаться от эмоционального поступка. За то, что я пытаюсь остаться порядочным человеком и за то, что не смогла быть неэмоциональной в этой ситуации", - сказала ведущая.

Ведущая связывает свое попадание в больницу с недавним увольнением.

"Благодаря таким "профессионалам" я оказалась в больнице, а моих детей мне на время пришлось спрятать,так как я не знаю,чего ещё я могу ожидать после призыва к моему убийству, которое позиционируется как "курьезный опрос" в эфире общенационального телеканала", - написала в соцсети Егорова.

Как сообщал УНИАН, уволиться телеведущая решила после того, как в эфире передачи "Поярковnews" с участием ее бывшего супруга Антина Мухарского зрителям предложили опрос, в котором нужно было выбрать, кого спасти и не дать убить врагу: Антина Мухарского или Снежану Егорову.