"Занимался поиском себя": Святослав Вакарчук рассказал, чем занимался в США

Также в рамках интервью для журнала Вакарчук принял участие в атмосферной черно-белой фотосессии. Автором фото выступил Дмитрий Гончаров.

Известный украинский музыкант, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук рассказал о периоде его пребывания в США и обучении в Стэнфодском университете.

В интервью ELLE артист признался, что в Америке занимался поиском себя.

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"Меня удручает, что многие так узко мыслят. Большинство людей, с которыми я говорил про Америку, даже не допускают мысли, что можно поехать учиться в Стэнфорд просто потому, что это лучшее для тебя времяпрепровождение, лучшая перезагрузка, потому что узнавать что-нибудь новое — это важно. Да, в Америке я занимался поиском себя и учился, узнавал новое", - подчеркнул Вакарчук.

Также в рамках интервью для журнала Вакарчук принял участие в атмосферной черно-белой фотосессии. Автором фото выступил Дмитрий Гончаров.