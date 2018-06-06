"Зачарованные" разочаровали: названы сериалы с худшим финалом в истории кино

Пятую строчку занимает сериал Зачарованные, хэппи-энд которого авторы списка назвали слишком слабым по сравнению с финалом предыдущего, седьмого, сезона сериала.

Киноэксперты портала USA Today составили рейтинг популярных сериалов с самыми странными, нелогичными и скучными концовками.

Финальная сцена любого фильма или сериала – это то, чего зрители ждут с нетерпением, волнением или даже страхом. Иногда концовка любимого сериала совпадает с ожиданиями, иногда – приятно удивляет, иногда – шокирует, а в некоторых случаях – просто разочаровывает, пишет НВ.

По мнению критиков USA Today, сериалом с худшим финалом в истории кино стал ситком Как я встретил вашу маму. В последних эпизодах сериала Тэд неожиданно возобновляет отношения с Робин после того, как она развелась с Барни. Возможно, ситуация не казалась бы такой дикой, если бы в предыдущих сериях отношения пары не показывали столь невозможными, а связь Робин и Барни не казалась такой глубокой, нежной и настоящей. Многие зрители, как и кинокритики, не поняли финала сериала. Скорее всего, сценаристы просто следовали заранее продуманному сюжету, но в этом случае его стоило бы подкорректировать.

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На втором месте оказался американский сериал Сайнфелд. По мнению критиков, решение окончить любимую многими комедию, просто посадив всех главных персонажей в тюрьму, было очень странным.