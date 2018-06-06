Дорофеева сыграет в полнометражном фильме вместе с Зеленским и Кошевым

13:47, 06 июня 2018
Общество
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Дорофеева сыграет в новом фильме вместе с Зеленским и Кошевым / фото instagram.com/zelenskiy_official/

В своем Instagram певица сообщила, что сыграет одну из ролей в фильме "Я, ты, он, она".

"Друзья, у меня для вас супер крутая новость. Впервые вы меня увидите в большом кино. Фильм будет иметь название "Я, ты, он и она"", - рассказала Дорофеева.

Скоро....)

Публикация вот nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Партнерами певицы по съемочной площадке стали Владимир Зеленский и Евгений Кошевой.

Напомним, Дорофеева уже имела опыт с озвучиванием мультфильма, в котором голосом певицы заговорила главная героиня. Однако, это первая роль Дорофеевой в полнометражном кино.

Как сообщал УНИАН, 31 мая группа "Время и стекло" выпустила клип на новую песню "Е, бой", который за первые сутки набрал более 1,5 миллиона просмотров на Youtube.

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Теги: #Владимир Зеленский#Надя Дорофеева