Дорофеева сыграет в полнометражном фильме вместе с Зеленским и Кошевым

Это первый актерский опыт певицы в большом кино.

Солистка популярной группы "Время и стекло" Надя Дорофеева пробует свои силы в качестве актрисы.

В своем Instagram певица сообщила, что сыграет одну из ролей в фильме "Я, ты, он, она".

"Друзья, у меня для вас супер крутая новость. Впервые вы меня увидите в большом кино. Фильм будет иметь название "Я, ты, он и она"", - рассказала Дорофеева.

Скоро....) Публикация вот nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 6 Июн 2018 в 1:03 PDT

Партнерами певицы по съемочной площадке стали Владимир Зеленский и Евгений Кошевой.

Напомним, Дорофеева уже имела опыт с озвучиванием мультфильма, в котором голосом певицы заговорила главная героиня. Однако, это первая роль Дорофеевой в полнометражном кино.

Как сообщал УНИАН, 31 мая группа "Время и стекло" выпустила клип на новую песню "Е, бой", который за первые сутки набрал более 1,5 миллиона просмотров на Youtube.