Дорофеева сыграет в полнометражном фильме вместе с Зеленским и Кошевым
13:47, 06 июня 2018Общество
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Это первый актерский опыт певицы в большом кино.
Дорофеева сыграет в новом фильме вместе с Зеленским и Кошевым / фото instagram.com/zelenskiy_official/
Солистка популярной группы "Время и стекло" Надя Дорофеева пробует свои силы в качестве актрисы.
В своем Instagram певица сообщила, что сыграет одну из ролей в фильме "Я, ты, он, она".
"Друзья, у меня для вас супер крутая новость. Впервые вы меня увидите в большом кино. Фильм будет иметь название "Я, ты, он и она"", - рассказала Дорофеева.
Партнерами певицы по съемочной площадке стали Владимир Зеленский и Евгений Кошевой.
Напомним, Дорофеева уже имела опыт с озвучиванием мультфильма, в котором голосом певицы заговорила главная героиня. Однако, это первая роль Дорофеевой в полнометражном кино.
Как сообщал УНИАН, 31 мая группа "Время и стекло" выпустила клип на новую песню "Е, бой", который за первые сутки набрал более 1,5 миллиона просмотров на Youtube.
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