Танцы беременной Лободы вызвали скандал в сети (видео)
13:18, 05 июня 2018Общество
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Артистка на последних месяцах снялась в провокационном клипе на танцевальный трек SuperSTAR, тизером которого поделились в сети.
Певица Светлана Лобода, которая в конце мая во второй раз стала мамой, совместила свою беременность с полезным.
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Артистка на последних месяцах снялась в провокационном клипе на танцевальный трек SuperSTAR, тизером которого поделились в сети. Судя из короткого ролика, Лободе в видео составили компанию беременные девушки.
В тизере они активно танцуют, чем навлекли на себя гнев юзеров. Не все оценили оригинальный замысел Светланы.
"Мне просто неприятно смотреть на это, вульгарно и некрасиво", "Как-то не айс это все с животами выглядит, явно не для людей со слабыми нервами", "Я не толстая, но это ужасно некрасиво", - пишут юзеры в комментариях к видео.
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