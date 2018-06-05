Валерий Леонтьев рассказал о своем состоянии после срочной госпитализации прямо с концерта
12:27, 05 июня 2018Общество
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Вчера 69-летний Валерий Леонтьев был вынужден отменить свой концерт в российской Туле из-за болезни.
У артиста подскочило давление / Instagram Валерий Леонтьев
Советский и российский певец Валерий Леонтьев рассказал о своем состоянии после срочной госпитализации. Певец сообщил. что у него резко подскочило давление.
Об этом он написал в своем Instagram.
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"Не переживайте, сегодняшняя отмена концерта в Туле - разовый случай. Давление, действительно, было высоким и медики настояли на отмене. Все мы - люди, и я - не исключение, случается и так...", - написал он.
Ранее сообщалось, что вчера 69-летний Валерий Леонтьев был вынужден отменить свой концерт в российской Туле из-за болезни.
Напомним, ранее популярный российский певец Григорий Лепс попал в больницу с серьезными травмами.
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