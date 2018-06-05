Лобода снялась беременной в новом клипе (видео)

В ролике Лобода очень зажигательно танцует и даже исполняет тверк. При этом у певицы на видео весьма большой живот.

Светлана Лобода выпустила тизер на свой новый клип "SuperStar". В новом видео певица снялась с большим животом.

Видео размещено на ее странице в Instagram.

Читайте такжеНовоиспеченная мама Светлана Лобода "сверкнула" грудью на фото

В ролике Лобода очень зажигательно танцует и даже исполняет тверк. При этом у певицы на видео весьма большой живот. Однако судя по тому. как резко и динамично двигается Лобода, живот может быть накладным.

Отметим, что фанатам певицы такое видео не очень понравилось: "Какая мерзость!Раньше как певицу я ее уважала, а сейчас ничего кроме глубочайшего отвращения не испытываю. И для тех, кто в коментах попробует мне возразить: если она считает, что на подобное имеет право, то я в свою очередь, имею право испытывать чувство омерзения и отвращения", "Как-то мерзко все это смотрится", "Ну, она бы ещё с парашюта сиганула с пузом, чё уж там...", "Черт-те что", "Ужас", "Дикость какая", "Лободу обожаю. Но смотреть почему-то неприятно".

Как сообщал УНИАН, поклонники украинской певицы Ани Лорак заподозрили звезду в беременности.