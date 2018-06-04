Без грамма макияжа: Настя Каменских удивила поклонников новым фото

Украинская певица разместила фото в спортивной одежде от собственного бренда.

Популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала фото, на котором она без грамма макияжа.

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Снимок артистка опубликовала в своем Instagram. В подписи под фото Каменских написала о любви к спорту, в ответ на что пользователи ее раскритиковали: "Что-то на спортсменку ты не очень похожа", "Не скажешь, что ты любишь спорт", "Настя, что с тобой?".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Настя Каменских презентовала лирик-видео на песню "Тримай".